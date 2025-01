Thesocialpost.it - Incidente a Rive d’Arcano: giovane in scooter si schianta contro un muro, esplode il casco

Leggi su Thesocialpost.it

(UDINE) – Gravequesta mattina, domenica 19 gennaio 2025, a, dove undi 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersito con il suoun. L’si è verificato intorno alle 5:20, lungo via San Daniele, all’altezza del civico 38, nei pressi della località di Giavons.Il, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso illlo del mezzo in un’uscita autonoma, finendo violentementeun. L’impatto è stato devastante, tanto che ildel 21enne si è frantumato. I soccorritori sospettano una frattura al bacino, insieme ad altre lesioni gravi.Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito sul luogo dell’. Vista la gravità della situazione, ilè stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale.