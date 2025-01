Lanazione.it - Imprenditore a 19 anni. Filippo gestisce 70 ettari e i poderi della Regione

Leggi su Lanazione.it

Montepulciano (Siena), 19 gennaio 2025 – L’intraprendenza e il coraggio di un ragazzo che, quando è ancora sui banchi di scuola, pensa seriamente al proprio futuro, si impegna per costruirlo e che, a 19, è già, nel settore agricolo. Una storia sorprendente e in controtendenza che ha convinto Stefania Saccardi, vicepresidenteToscana, con deleghe anche all’agricoltura, alle aree interne e alle politiche per la montagna, ad andare a conoscere di personaMorgantini, di Montepulciano, che, nell’estate 2023, compiuti da poco 19, si è aggiudicato la gestione deiPalazzone e Poderuccio, di proprietà, con 70di terreno, proprio sulla linea di confine tra Chianciano Terme e Sarteano. In realtà Saccardi si muove regolarmente sul territorio toscano, proprio per ‘toccare con mano’ le singole realtà; ma stavolta la curiosità è tanta perché, spiega, “è molto giovane, non proviene da una famiglia di agricoltori e perché ha deciso di prendersi cura di una parte di territorio, situata ad un’altitudine non indifferente, che altrimenti ora sarebbe abbandonata, con rischi sotto il profilo idrogeologico e dell’espansionefauna selvatica”.