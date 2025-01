Quotidiano.net - Il guizzo di Armani: "Eleganza e personalità, con elementi estremi". E le nozze in passerella

Una delle prime regole della seduzione è essere se stessi. Atteggiamento che la moda dell’Emporiocoltiva da sempre e che ora esplode con verità e attrazione irresistibile nella collezione dell’autunno-inverno 2025-2006 che ha sfilato ieri sera in via Bergognone davanti ad un parterre di ospiti come Toby Wallace, Zeng Shunxi, Matteo Oscar Giuggioli, Elia Nuzzolo, Mattia Carrano, tutti attori, insieme al duo Santi Francesi e allo schermidore di fioretto Tommaso Marini. Una collezione "seducente" come racconta lo stesso grande stilista, nel significato più autentico e antico della parole "se-ducere", portare a sé, intrigando il soggetto del desiderio anche con un abbigliamento che prelude ad un tempo rilessato per l’moderna del vestire. "Ho voluto creare una collezione allo stesso tempo vivace e misurata – ha spiegato– Mi piace l’idea di giocare con, come il metallo e i maculati, i tessuti a pelo lungo e i broccati, sempre visti attraverso la mia personale visione dello stile, creando qualcosa di elegante, con, dall’equilibrio singolare".