Tvzap.it - "Grande Fratello" choc: urla, pugni in bagno e minacce di uscire

News tv. "", la crisi di Lorenzo:di. Tra i protagonisti più discussi del2024/25 c'è sicuramente Lorenzo Spolverato, il quale, sia con la sua storia tormentata con Shaila che con il suo carattere sopra le righe, sta sconvolgendo giorno dopo giorno il pubblico del reality. In queste ore Lorenzo ha avuto un'altra crisi all'interno della casa del, durante la quale, oltre adre e a minacciare tutti di voler andare via, ha preso aanche la porta del. ( dopo le foto)"", Lorenzo in crisi:diNuova situazione decisamente imbarazzante all'interno della casa dela causa della crisi di Lorenzo Spolverato, il quale è stato travolto dalla rabbia dopo aver litigato con Shaila Gatta.