Fiorentina | solo 1-1 con il Toro in dieci Il Franchi fischia Contestate le scelte di Palladino Serve una scossa Pagelle

"Meritiamo di più". E ancora: "Rispettate la nostra maglia". E per finire: "Viola fuori le palle". Il, ma soprattutto i tifosi della Fiesole trasferiti in Ferrovia, sfogano la delusione alla fine dei quattro minuti di recupero della sesta partita senza vittoria della. Questo pareggio è paragonabile a una battuta d'arresto: squadra ancora senza capo nè coda, contro un Torino pugnace ma modesto, rimasto in, capace di strappare un uno a uno che contro una squadra appena decente non avrebbe mai potuto rimontareL'articolo1-1 con ilin. Illediunaproviene da Firenze Post.