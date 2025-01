Cambiava i voti delle pagelle online e deviava le rotte delle navi nel Mediterraneo | denunciato un hacker 15enne di Cesena

Leggi su Open.online

Entrava nel sito del ministero dell’Istruzione dalla sua cameretta die, senza cercare di dare troppo nell’occhio, rimetteva mano alletrasformando i 5 in 6. Un giovanedi 15 anni è stato identificato e, al termine di un’inchiesta condotta dalla polizia postale e coordinata dalla procura distrettuale di Bologna che si occupa di reati informatici. Il fascicolo d’indagine, secondo quanto scrive il Corriere di Romagna, sarebbe stato aperto mesi fa a Forlì per poi passare successivamente nelle mani della polizia postale.LemercantiliNel corsoindagini i pm avrebbero scoperto che il piccolo genietto del computer non si divertiva solo a modificare le, ma anche lepetroliere in transito nel. E sono stati proprio gli accessi anomali ai software digazione ad aver fatto suonare i primi campanelli d’allarme.