Arriva Sherlock Holmes. Al Politeama il musical dei record con Marcorè

Pipa, cappello, orologio nel taschino e quel piglio british che un po’ gli appartiene: tutti gli ingredienti per calarsi nei panni del celebre detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle oltre un secolo fa. Un ruolo, quello di, che sembra calzare a pennello a Neri, il popolare e poliedrico attore marchigiano che si divide tra cinema, televisione e teatro, al suo debutto nel mondo delin una nuova produzione di successo che ha fatto il pieno in tutte le piazze e sta per approdare al. In scena sabato 25 gennaio (alle 21) con replica domenica 26 (alle 16), ". Il" coprodotto dalla Compagnia delle Formiche, Ad Astra Entertainment e Artisti Riuniti, con la regia di Andrea Cecchi, è uno dei titoli più attesi della stagione: ultimi biglietti disponibili per non perdere la versionedell’iconico detective, un grande classico del giallo mondiale omaggiato dal grande schermo con Robert Downey Jr.