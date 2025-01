Sport.quotidiano.net - Arriva L’Aquila. Recanatese, sono out. Bellusci e D’Angelo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo l’incontrastata leader del campionatoin sequenza al "Tubaldi" la vice-capolistaed al di là dell’attuale differenza di 9 punti tra le due battistrada, l’ostacolo per lapresenta, più o meno, difficoltà analoghe. Anche gli abruzzesi, infatti, dispongono di un organico "stellare" per la categoria, costruito, senza mezzi termini per vincere il girone e di elevatissimo valore sia negli undici titolari sia nella panchina se pensiamo che nell’ultimo match vinto contro il Termoli, erano a bordo campo Savor giunto dall’Ancona, Scognamiglio in uscita dal Roma City, l’ex Daniel Giampaolo e Manuel Giandonato che a vederlo non impiegato in Serie "D" desta, quantomeno, stupore. Sulla panchina dei rossoblù siede, da poco più di due mesi, Michele de Feudis, 54 anni, una buona carriera di calciatore alle spalle.