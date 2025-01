Sport.quotidiano.net - Al ’Mapei’ arriva l’insidia Sudtirol. Grosso: "I numeri? Non contano"

Domani dovrebbe essere il giorno di Skjellerup, centravanti danese classe 2002 che il Sassuolo ha acquistato dal Goteborg, con visite mediche già in programma e annessa ufficialità. Dubbi in merito ce ne sono pochi, mentre oggi è invece il giorno di Sassuolo-, impegno al quale i neroverdi di Fabiochiedono punti con i quali consolidare il proprio primato in classifica: gara sulla carta alla portata, ma solo sulla carta, e sarà per quello che il Fabiodella vigilia glissa sul mercato ("ci pensa la società, non io", la sintesi) e resta, per dirla con lui, "focalizzato sull’ennesimo impegno non privo di difficoltà che ci propone il campionato. Noi stiamo facendo bene, ma ilda qualche tempo a questa parte ha cambiato marcia. Si è affidato – aggiunge– ad uno dei tecnici più esperti della categoria, ha acquisito uno stile di gioco ben riconoscibile e in trasferta, da quando in panchina c’è Castori, non ha ancora perso, quindi dobbiamo essere ben concentrati".