AEW: Samoa Joe è tornato, primo match annunciato dopo oltre sei mesi di assenza

Joe non ha perso tempo a tornare sul ring.lontano dai programmi AEW, l’ex Campione del Mondo AEW ha fatto un ritorno clamoroso nell’episodio del 15 gennaio di AEW Dynamite, intervenendo per salvare HOOK da un brutale attacco dei The Patriarchy.La musica di Joe è risuonata proprio mentre Christian Cage e il suo gruppo stavano assalendo HOOKuna conclusione per squalifica. La folla è esplosa quando Joe è entrato sul ring, costringendo The Patriarchy a ritirarsi prima che potessero causare ulteriori danni. Questo segna la prima apparizione di Joe in AEW da luglio, quando era stato escluso dalla programmazione televisivaun violento Canadian Stampede Street Fight contro Chris Jericho.L’di Joe dalla AEW è derivata dalle riprese della seconda stagione di Twisted Metal su Peacock, dove interpreta il ruolo fisico di Sweet Tooth.