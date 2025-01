Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG di Cortina: programma esatto, n. di pettorale, tv

ha vinto la discesa libera did’Ampezzo e punterà a firmare una nuova stoccata nelsull’Olympia delle Tofane, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo aver dettato nella prima gara veloce nella località dolomitica, la fuoriclasse bergamasca proverà a replicarsi e a imporsi anche nel quartodella stagione dopo aver vinto quello di Beaver Creek e aver raccolto un bel podio a St. Moritz. L’appuntamento è per domenica 19 gennaio (ore 11.00).LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.15LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 11.00scenderà con ilnumero 12 e dunque partirà alle ore 11.22, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Le atlete con untra 1 e 15 si presenteranno al cancelletto dinza con intervalli di due minuti tra loro.