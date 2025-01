Quotidiano.net - Voglia di dialetto. E primi fan sono i più giovani

Papini Anche a Paperopoli parlano in? È diffuso il paperopolese? Probabilmente sì, certamente si usano alcuni dialetti delle regioni italiane. Infatti, Paperone, Archimede Pitagorico e i Bassottiprotagonisti della storia di apertura del numero in edicola di Topolino, realizzata in cinque versioni (a seconda della zona di diffusione): in fiorentino, milanese, napoletano e catanese, oltre a quella in italiano distribuita nelle altre regioni. L’iniziativa presa da Panini Comics (la casa editrice del settimanale disneyano), è stata realizzata in occasione della Giornata nazionale dele delle lingue locali celebrata ieri e si inserisce in un contesto che vede due grandi case editrici, come Carocci e Il Mulino, proporre collane dedicate alle parlate italiane delle varie regioni.