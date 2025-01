Lanazione.it - Vede i ladri davanti al letto e riesce a metterli in fuga. “Dormivo, ho provato terrore”

Quarrata (Pistoia), 18 gennaio 2025 – E’ allarme furti sul territorio quarratino, dopo gli attimi divissuti ieri mattina da una residente di via dei Ronchi, a Quarrata, che si è trovata faccia a faccia con deiche erano entrati nella sua abitazione in pieno giorno. Il racconto choc della donna, che ha condiviso il fatto su Facebook evidentemente anche per mettere in guardia i suoi concittadini, è da brividi: “Non pensavano che fossi in casa. Smontata dalla notte di lavoro e con i bambini malati, ero a, alle 11 - ha raccontato la donna - Non è stata una bella esperienza. Fate attenzione. Erano almeno in tre, vestiti bene. Due sono scappati a piedi e ad attenderli c’era un suv bianco (credo un Range Rover)”. La donna ha poi spiegato di essersi accorta della presenza di estranei perché ha visto uno sconosciuto ai piedi deldove era coricata per riposarsi.