Secoloditalia.it - Tentato sabotaggio ai treni in Veneto: trovata sulla linea una catena da bici. Indaga la Digos di Padova

La notizia arriva dal, precisamente da, storica culla del terrorismo rosso, ed è stata diffusa solo in queste ore. Laha avviato approfondimenti investigativi in ordine all’episodio verificatosi presso la stazione di Montagnana, giovedì 16 gennaio quando, nella prima mattinata poco dopo le 7, veniva avvistata dal manutentore tecnico di Rfi la presenza di un cavo di sicurezza per la chiusura delleclette rivestito in gomma, posizionatofune elettrica dellaaerea del II binario della stazione all’altezza del fabbricato viaggiatori. Il personale tecnico addetto procedeva pertanto alla rimozione del cavo dallaaerea che risultava non esser non essere stata danneggiata. Secondo quanto riportato al Gazzettino alcuni tecnici intervenuti sul posto, quellada“poteva causare danni significativi” alla circolazione deicon conseguenze imprevidibili.