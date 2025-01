Ilfoglio.it - Sicurezza delle donne: dati troppo vecchi. E con tutti i limiti delle statistiche giudiziarie

Leggi su Ilfoglio.it

Potrebbe benissimo succedere che appena pubblicato questo articolo escano i risultati della nuova indagine svolta dall’Istat – nell’ambitocosiddette indagini multiscopo sulle famiglie – sulla. Bene, vorrei che fosse chiaro che anche se così fosse questo articolo non ne risentirebbe, sarebbe comunque un articolo che ha una sua logica, una sua solida giustificazione. Perché l’ultima indagine sullasvolta dall’Istat risale al 2014, ha dunqueche hanno ormai più di dieci anni. E naturalmente proprio per questo, per essere tantoa, c’è da aspettarsi che da un giorno all’altro venga finalmente superata, aggiornata da una nuova indagine finalmente, c’è da sperare, in dirittura di arrivo. Ora, detta così la cosa non sembrerebbe neppure tanto grave.