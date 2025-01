Bergamonews.it - Scontro frontale in galleria a Lovere, tre feriti: strada riaperta dopo ore

. Schiantoinnel pomeriggio di sabato 18 gennaio.L’allarme intorno alle 15,50 lungo la Statale 42, nel tunnel che collega la Val Borlezza a Costa Volpino in territorio comunalese.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Clusone il conducente di un Range Rover Vogue che viaggiava in direzione Bergamo avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con un Bmw che arrivava dallo svincolo per Darfo.Tre i: l’uomo alla guida del Bmw è stato trasportato al Papa Giovanni in codice giallo, mentre le due persone a bordo del Range Rover sono stati portati in codice verde all’ospedale di. La Bmw incidentata inLaè rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia fino alle 18,30 circa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati dalla carreggiata.