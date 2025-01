Pronosticipremium.com - Roma Primavera-Monza 1-1, Nardin la sblocca: Troise spegne i sogni di Falsini

Un solo pareggio non basta allaper blindare il primo posto in classifica. La gara contro il, infatti, avrebbe dovuto rappresentare l’opportunità per i giallorossi di distaccarsi dal Sassuolo ed iniziare una lunga cavalcata verso la vittoria del campionato. Ed invece sono ancora una volta i brianzoli a mettere i bastoni tra le ruote a. Dopo il 5-1 subito all’andata, la squadra capitolina ha dovuto accontentarsi di un 1-1. Dopo un primo tempo fatto di episodi singoli da una parte e dall’altra, in particolar modo con Zefi, Levak e Coletta pronti a dare una scossa alla partita, è inaspettatamentea mettere a segno la rete dell’1-0. Su calcio d’angolo, il difensore giallorosso si è immolato con un tuffo di testa sul pallone portando in vantaggio la propria squadra al Tre Fontane.