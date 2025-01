Tvplay.it - Roma, la cura Ranieri funziona ancora: Genoa ko per 3-1

Dopo il pareggio con il Bologna, laè riuscita a battere questa sera allo Stadio Olimpico ildi Patrick Vieira.Lainizia subito bene il match, visto che ha una doppia occasione con uno dei calciatori di Claudiopiù in forma, ovvero Alexis Saelaemekers. Tuttavia, come al solito, è sempre Paulo Dybala a dare un sussulto in più sia ai tifosi giallorossi che a tutti gli amanti del calcio., lako per 3-1 (Ansa Foto) tvplay.itAl 9?, infatti, l’argentino colpisce l’incrocio dei pali su calcio di punizione l’incrocio dei pali con una grandissima conclusione dalla distanza. Ildi Vieira si fa vedere finalmente davanti, ma Moretti conclude troppo debolmente da ottima posizione: Svilar para senza problemi.Qualche minuto dopo, di fatto, lapassa in vantaggio con il tap-in da due passi di Artem Dovbyk sulla parata di Leali sul tiro di Pellegrini.