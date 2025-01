Cityrumors.it - L’Unione Europea contro Elon Musk: il problema è X | Cosa non torna del nuovo algoritmo

L’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca chiama in causa il suo “braccio destro”: l’UEil proprietario di X.Il 21 gennaio sarà l’inizio di una nuova era politica per gli Stati Uniti d’America. Il secondo giorno di Trump alla Casa Bianca, dopo l’insediamento del 20, avrà già un’agenda piuttosto fitta. Cerchiato di rosso, anche grazie al contributo del, c’è il dibattito riguardante il ruolo dei social. Tematica, applicata alla politica e all’informazione, che verrà discussa a Bruxelles ma riguarda in prima persona il fondatore di Tesla e proprietario di X (ex Twitter)attaccato dall’UE (Ansa Foto) – Cityrumors.itA far discutere e animare le fazioni opposte della politicae non solo sarà il ruolo di quest’uomo. La disponibilità economica di cuigode, applicata alla gestione delle piattaforme social, crea scompiglio.