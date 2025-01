Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: Gabriel Messner unico azzurro ancora in gara, out Bormolini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 Spinge il pubblico di casa, in fermento per Zamfirov che sfida Prommeger per un posto in finale a fianco di Karl.12.24 NOOO.a terra poco dopo il cambio di pendenza: DNF per l’che vede volare Karl in finale. Che rammarico per, parso in grande forma già dalle qualificazioni.12.23 Luccica la sfida tra il nostroe l’austriaco Benjamin Karl. In palio un posto in finale! FORZA!SEMIFINALI MASCHILI12.22 DNF per Dekker a metà tracciato. Senza problemi Miki che si conferma un martello e accede alla big final di giornata!12.21 Ultima semifinale tra l’olandese Dekker e la giapponese Miki. Si parte!12.20 Heat senza storia a favore della Hofmeister che rifila 1.39 di scarto a Krol.12.19 Prima semifinale che vede ai blocchi di partenza la polacca Krol e la tedesca Hofmeister.