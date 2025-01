Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Brignone per sfatare il tabù, Goggia deve attaccare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLADI WENGEN DALLE 12.3010.46 La pista diè gradita per Elena Curtoni, che vinse in superG nel 2022 e giunse terza innel 2023.10.43 Grande attesa per l’americana Lindsey Vonn con il pettorale n.31, che aha vinto ben 12 volte in carriera. Nella prima prova è caduta, riportando solo una botta ai glutei. Niente di grave.10.41 Va detto però che Federicaè molto migliorata negli anni in termini di pura scorrevolezza, inoltre in prova ha ottenuto riscontri incoraggianti.10.38 Per Federicava sfatato il. Qui non è mai salita sul podio. In carriera vanta come miglior risultato un 4° posto in superG nel 2024 e innon ha mai fatto meglio di un 12° posto.