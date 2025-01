Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 3-6, 6-3, 4-6, 6-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: tie-break nel quarto set

2-4 Regalo diche forza dal centro del campo su una palla distante e spedisce in rete il dritto. Nuovo mini-per.Seconda2-3 L'americano segue la seconda a rete e viene infilato dalla risposta bassa e corta diche aveva letto le intenzioni dell'avversario. Si ritorna on-serve.Seconda1-3 Grandissimo punto di, abile a ricominciare lo scambio dopo che i primi due colpi dierano rimasti in campo di un nulla. L'americano gestisce con calma il punto e chiude con il rovescio incrociato.1-2prova ad aggredire la risposta corta dell'avversario ma spedisce in corridoio il dritto.