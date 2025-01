Notizie.com - Il dramma della depressione e le difficoltà sul campo: la fine della meteora Hachim Mastour

Leggi su Notizie.com

Sembrava destinato ad una grande carriera, manon è riuscito mai a sfondare – dopo essere stato acquistato a soli 14 anni dal Milan.e la confessione alla gazzetta, trae religione – notizie.comLa storia dirappresenta un chiaro esempio di come il talento precoce nel calcio possa incontrare ostacoli imprevisti e devastanti. Questo giovane, un tempo considerato una promessa del Milan, si ritrova a 26 anni senza squadra, dopo aver concluso la sua esperienza con l’Union Touarga in Marocco. Nonostante le avversità,non ha perso la speranza e guarda al futuro con rinnovato ottimismo.Nato a Reggio Emilia da genitori marocchini,ha iniziato a giocare a calcio in Italia, attirando presto l’attenzione dei grandi club europei.