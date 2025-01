Ilrestodelcarlino.it - Ercolini di Zero Waste:: "Lo stile di vita sostenibile non deve spaventarci"

Un’offerta formativa unica in Italia, quella del master in Eco design dell’Unicam, e un’inaugurazione degna delle aspettative, con un nome che ai più attenti alle tematiche ambientali non può sfuggire, quello di Rossano. Mercoledì alle 16 e 30 il presidente diItaly e vincitore del Goldman Environmental Prize - Nobel alternativo per l’ambiente, terrà la conferenza ’Manifesto per un’ecologia del cambiamento: riparazione, riuso e responsabilità del produttore’, alla libreria Rinascita; a seguire, l’inaugurazione della mostra ’Design for Reuse’,che si terrà alle ore 18.30 in Sala Cola dell’Amatrice al chiostro di San Francesco. "Se vogliamo davvero parlare di sostenibilità – spiega la direttrice del master Lucia Petroni – non possiamo che partire dalla progettazione, ovvero dai materiali.