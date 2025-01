Ilfogliettone.it - Chalamet: il mio Bob Dylan? Oggi è più difficile essere sé stessi

Leggi su Ilfogliettone.it

Timothée, acclamato come l’attore più amato della sua generazione, ha incantato i giovani di tutto il mondo con la sua presenza magnetica e il suo talento versatile. Di recente, è arrivato a Roma per presentare “A Complete Unknown”, il nuovo film diretto da James Mangold che vedenei panni di Bob.Il film, che debutterà nelle sale italiane il 23 gennaio, racconta la storia di un giovane Bob, interpretato da, che giunge a New York nei primi anni ’60. Con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, questo diciannovenne del Minnesota si fa strada nel mondo della musica folk, ottenendo successo grazie anche alle canzoni cantate da Joan Baez. Tuttavia, il film esplora anche il crescente disagio diverso il movimento folk, la sua riluttanza adetichettato e la ricerca di una propria identità musicale.