Calcionews24.com - Cassano contro Leao: «Sempre infortunato! Lui non sarà mai top player per queste motivazioni. Prima c’era Ronaldinho e ora…»

Leggi su Calcionews24.com

, Antonioha ancora criticato ancora una volta l’esterno portoghese del club rossonero: le dichiarazioni Intervenuto a Viva El Football, Antonio, ex Milan, ha voluto rilasciaredichiarazioni nei confronti di. PAROLE – «Il Milan che tu dici che è forte, io non lo vedo forte. Perché il Milan, escluso il portiere, che per me è tra i .