Belle Equipe in pista con la cronometro a coppie sui Lungarni

Suitornerà il ciclismo e non sarà solo Giro d’Italia. Lanon è semplicemente un negozio di bici, non è solo la squadra di ciclismo del centro storico bensì è uno stato d’animo, uno stile di vita dove la bicicletta diventa la compagna di lavoro, di divertimento, di agonismo, di socializzazione. "Siamo in contatto con il Comune per fare proprio a ridosso del Giro d’Italia, unasui, da disputarsi nel mese di maggio. E a giugno, organizzeremo il Campionato italiano Uisp a Casciana Terme-Lari": dice Grazio Antonio Russo titolare dellache nel 2025 festeggia i nove anni di attività superando il traguardo dei settanta tesserati alla omonima squadra dilettanti ciclismo. Tutto partì da un piccolo fondo in via Mercanti dove, tra una bici forata, freni da stringere, selle da alzare ed abbassare, Russo decise di colmare un evidente vuoto non solo agonistico ma sociale, storico e culturale, e cioè dotare il centro cittadino di una squadra corse.