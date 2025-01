Sport.quotidiano.net - All’Arechi pronte mille trappole. Serve una prova gagliardissima

Compattarsi ancora di più, non sottovalutare le insidie di un avversario ferito e mettersi alle spalle le scorie della turbolenta gara col Bari: deve fare questo la Reggiana oggi per avere la meglio su una Salernitana che sta caricando questa sfida in tutti i modi, sognando la svolta. I campani lo scorso anno erano in Serie A e oggi sono all’ultimo posto in B con 18 punti. Hanno il peggior rendimento di tutti nelle ultime cinque (un punto), e ne hanno vinta solo una nelle ultime tredici. Occhio alle insidie: sì, perché il club del patron Danilo Iervolino è il più attivo sul mercato, con già sette innesti: in difesa Lochoshvili, Corazza e Guasone, a centrocampo Caligara e Girelli e in avanti Raimondo e Cerri, quest’ultimo già a segno nel kappaò per 2-1 col Sassuolo. Non si vuole lasciare nulla di intentato: "Tutti convocati" è l’iniziativa di oggi del club campano, con prezzi stracciati (e biglietti gratis per le scuole) per riempire lo stadio.