Urla strazianti da un appartamento in provincia di Latina | un 28enne stava picchiando la ex Denunciato

Aggressione a un’ex convivente:Nella giornata del 13 gennaio, i Carabinieri della Tenenza di Gaeta (LT) hanno deferito in stato di libertà undi origine straniera per il reato di lesioni personali. L’intervento dei militari è avvenuto dopo una segnalazione al 112 N.U.E. da parte di alcuni residenti, che avevano udito fortiprovenire da un’abitazione del centro cittadino. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato il giovane, che, durante una lite con la sua ex convivente, l’aveva aggredita fisicamente, procurandole ferite giudicate guaribili in 21 giorni dai medici del Pronto Soccorso locale.Un altro caso di violenza: atti persecutori di un 54enneSolo pochi giorni prima, il 10 gennaio, i Carabinieri di Gaeta erano già intervenuti in un altro episodio di violenza di genere.