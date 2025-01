Liberoquotidiano.it - "Una carognata contro di me e Giorgia Meloni": l'accusa di Enrico Ruggeri

ancora in tour. Dopo l'uscita dell'album, il cantautore ha già fissato due date: il 1° aprile ai Magazzini generali a Milano e il 3 dello stesso mese a Largo Venue a Roma. "Ma ne arriveranno altre", assicura sulle colonne di Vanity Fair prima di tornare sulle parole da lui pronunciate dopo la censura a Tony Effe. "Sono stato frainteso - premette ricordando quanto dichiarato nelle scorse settimane ('Serve cultura, sono canzoni scritte da chi non ha mai letto un libro' ndr). Ho ascoltato e amato la musica di gente che ha frugato ben più in basso nelle vicende e nell'animo umano, come Lou Reed. Ho letto Bukowski, John Fante. Per me si può parlare di qualsiasi perversione e di qualunque abisso. Ma un ragazzino che ammazza una vecchia è una storia trap? No, è Delitto e castigo. Non è un problema di argomenti, ma di come li racconti, con quali parole.