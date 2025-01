Dilei.it - Un passo dal cielo 8, il più bel bacio di sempre. Ma lo scontro è inevitabile

Undal8 non tradisce le aspettative con la seconda puntata, andata in onda giovedì 16 gennaio su Rai 1 in prima serata. Lo scenario all’inizio è drammatico. Ma l’epilogo è dei migliori con iltra Nathan e Manuela, definito dai fan “il più bello di” e il discorso di Carolina a Vincenzo che è amore puro.Undal8, drammi e scontri violentiMa prima di arrivare a questi risultati, i protagonisti di Undal8 devono superare ostacoli che sembrano insormontabili. Tutto inizia con la scoperta del cadavere di una veterinaria, Marianna Vanoni. Manuela (Giusy Buscemi) inizia a indagare da sola, perché suo fratello Vincenzo è convalescente dopo che gli hanno sparato, come abbiamo visto nella prima puntata.Man mano che procede, però, si rende conto che l’omicidio è collegato all’agguato che ha subito suo fratello cui hanno sparato.