Tregua Hamas-Israele, firmato ufficialmente l'accordo

A importante accordo sugli ostaggi è statoa Doha dai rappresentanti di, Stati Uniti e Qatar, seppur con un giorno di ritardo dovuto a difficoltà dell’ultimo momento.Laa Gaza ha incontrato resistenze significative da parte dell’ultradestra israeliana, che ha minacciato di far slittare l’implementazione dell’intesa, a partire dalla liberazione dei primi ostaggi. “Sesarà approvato – ha dichiarato Itamar Ben Gvir alla vigilia della riunione governativa – presenteremo le dimissioni e non faremo parte del governo. Torneremo solo se la guerra a Gaza riprenderà”.La riunione del governo, prevista per domani, potrebbe subire una pausa per il rispetto dello Shabbat. Dopo il voto, gli oppositori avranno fino a 48 ore per presentare eventuali ricorsi alla Corte Suprema, il che potrebbe rimandare tutto a lunedì.