Oasport.it - Startlist discesa Cortina 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 18 gennaio (ore 11.00) andrà in scena lalibera femminile did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Prima gara dell’intenso fine settimana sulla pista OlympiaTofane, uno dei tracciati più iconici del Circo Bianco per quanto riguarda le donne. Si preannuncia grande spettacolo nella velocità, con diverse pretendenti al risultato di lusso nella terzadella stagione dopo quelle di Beaver Creek e St. Anton.L’Italia vuole sognare in grande con Federica Brignone e Sofia Goggia: la fuoriclasse valdostana è reduce dal sorprendente successo in Austria (sua prima affermazione in carriera in questa specialità) e nelle prove cronometrate si è distinta, facendo capire di poter dire la sua in una località dove ha sempre faticato; la fenomenale bergamasca, invece, deve riscattare il doppio zero dello scorso weekend e insegue il quarto sigillo nella PerlaDolomiti.