Sofia Goggia vola in prova a Cortina: "La pista è perfetta. Sono sorpresa di essere così veloce"

è una delle protagoniste più attese in vista del weekend did’Ampezzo dedicato alla velocità, in occasione dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse azzurra andrà a caccia della vittoria sia nella discesa libera di domani che nel supergigante in programma domenica 19 gennaio.Le due prove cronometrate della discesa (andate in scena tra giovedì e venerdì) hanno fornito dei segnali molto incoraggianti, con la 32enne bergamasca che si è dimostrata estremamente competitiva sulla mitica Olympia delle Tofane,che tra poco più di un anno sarà teatro delle gare femminili di sci alpino dei Giochi Olimpici di Milano2026.“Devo confessare che laè davvero, un biliardo, davvero complimenti agli organizzatori: è un piacere sciare sull’Olympia delle Tofane.