Oasport.it - Sinner affronta Giron agli Australian Open: c’è un precedente in Cina

Nei sedicesimi di singolare maschile degli2025 di tennis il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik, affronterà lo statunitense Marcos: la sfida si giocherà domani, sabato 18 gennaio, non prima delle ore 9.00 italiane, e sarà il terzo match in programma sulla Rod Laver Arena.C’è un solotra i due, che sorride a Jannik: l’azzurro vinse contro il nordamericano nel 2023, quando nell’ATP Masters 1000 di Shanghai, in, nei trentaduesimi, in un match giocato sempre sul cemento outdoor, il tennista italiano si impose con lo score di 7-6 (7) 6-2.Lo statunitense attualmente occupa il numero 46 del ranking ATP, ma con i successi nei primi due turni è salito virtualmente al 42° posto della classifica: chi la spunterà domani affronterà negli ottavi di finale il vincitore del match tra il serbo Miomir Kecmanovic ed il danese Holger Rune, numero 13 del seeding.