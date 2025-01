Sport.quotidiano.net - Napoli, vedi Ndoye e poi niente. Per i rossoblù Dan non si muove

Leggi su Sport.quotidiano.net

A caccia di alternative dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, ilbussa alla porta del Bologna per Danda fare, la dirigenzanon ha aperto all’interessamento. L’ad Claudio Fenucci era stato chiaro alla vigilia del mercato: "I pezzi pregiati della squadra non partiranno a gennaio, non li tratteremo. Non è nella politica del Bologna vendere giocatori importanti a metà del campionato". Il concetto è stato ribadito alla dirigenza partenopea e rafforzato: il Bologna insegue l’Europa e una conferma all’interno delle competizioni continentali per dimostrare di aver alzato l’asticella e aver cambiato status e non si priverà di. Non è non è una questione di cifre, insomma. Daè stata fatta filtrare la valutazione di 30 milioni per il calciatore svizzero, ma i club non sono arrivati a parlare di denari e non ci sono soldi sul tavolo: alla richiesta di informazioni e di fronte alla volontà azzurra di approfondire il Bologna non ha dato spiragli.