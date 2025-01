Zonawrestling.net - Logan Paul: “Se Nick Khan mi da 250 milioni non vado ad affrontare Conor McGregor”

Da qualche tempo si vocifera di un possibile match di boxe tra, un match che potrebbe valere, sempre secondo le voci, ben 250di dollari. Insomma una cifra enorme. Chiaramente,dovrebbe assentarsi per un periodo dalla programmazione WWE. Parlando sul proprio canale YouTube, l’ex US Champion ha parlato della situazione.“Sevuole nessun problema”ha commentato le voci su un possibile match di boxe contro: “Sevuole nessun problema, lo facciamo. Sarebbe epico. Dovrei assentarmi un attimino dalla WWE”. Poi ha aggiunto che separeggia l’offerta da 250di dollari allora non si muoverà da Stamford. La Superstar WWE ha anche spiegato che, secondo lui,sta cercando di convincere la UFC e Dana White essendo sotto contratto con loro.