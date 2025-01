Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Aiava/Jasika, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurri in campo nella notte

Buona alba e mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di primo turno del torneo di doppio misto tra Sarae Andreae Destaneee Omar. La coppia azzurra entra nel torneo da testa di serie numero 1.I fatti sono quelli già noti per i due tricolori: dopo Wimbledon, Olimpiadi e US(questi ultimi vinti), hanno deciso di giocare in misto per tutta l'annata, già a partire dalla scorsa United Cup, per quegli eventi che prevedono anche il tabellone di misto (normalmente i soli Slam). Inevitabile, e piacevole, vederli guardare il tabellone dall'alto in basso.