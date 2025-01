Sport.quotidiano.net - Liberato Cacace, un jolly azzurro in campo: "Mi piace questo ruolo, sto trovando continuità"

di Simone Cioni EMPOLIDa semplice alternativa di Parisi prima e Pezzella poi,è diventato un preziosoin grado di occupare tutte le posizioni della catena di sinistra nel 3-4-2-1 portato avanti da D’Aversa: non solo esterno a tutta fascia, ma anche terzo di difesa e soprattutto trequartista sinistro,in cui sta dimostrando sempre più confidenza. Una vera e propria intuizione di D’Aversa, valsa finora due gol (i primi in Serie A) e due assist da parte del 24enne neozelandese. L’ultimo, sebbene inutile ai fini del risultato, proprio sabato scorso contro il Lecce doveè stato il migliore indimostrandosi tra i più attivi e propositivi. Per minutaggio complessivo, 1089 minuti considerando tutte le competizioni,è il decimo calciatore della rosa azzurra più impiegato fin qui dietro a Gyasi, Vasquez, Ismajli, Viti, Pezzella, Colombo, Henderson, Goglichidze ed Esposito.