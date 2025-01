Metropolitanmagazine.it - L’adattamento di “Narnia” di Greta Gerwig per Netflix uscirà in sala prima di approdare sullo streamer

ha sfruttato il suo potere da star di “Barbie” per convincerea darle la grande e ampia distribuzione cinematografica che desiderava per, il suo adattamento della serie fantasy di C. S. Lewis. Dopo mesi di trattative, Imax ha annunciato che “in esclusiva sui suoi schermi in tutto il mondo per due settimanedel debutto del film su. “” è attualmente programmato per l’uscita in Imax nel 2026. Sarà presentato in antesua Natale dello stesso anno. Il lancio di Imax è una rarità per lo, che concede uscite cinematografiche limitate e qualificanti per gli Oscar per i suoi aspiranti ai premi come “Emilia Perez” e “Maria”, ma preferisce per lo più che i suoi film, in particolare quelli più ampiamente commerciali, debuttino sulla sua piattaforma.