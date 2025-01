Unlimitednews.it - Kevin Costner compie 70 anni

ROMA (ITALPRESS) – Se non fosse stato per Richard Burton forse la carriera di, splendido settantenne il 18 gennaio (è nato nel 1955 a Lynwood, in California), non sarebbe mai decollata. E mai verbo è stato più azzeccato visto che i due si sono incontrati casualmente su un aereo durante la luna di miele di(con la prima moglie Cindy Silva). Quell’incontro convince il giovane, che già era rimasto colpito dal film “La conquista del West” e aveva iniziato a prendere lezioni di recitazioni durante l’ultimo anno di college (è laureato in marketing e finanza presso la California State University), che quella è la sua strada. Esordisce così, nel 1981, con il film “Malibu Hot Summer” che, però, viene distribuito cinquedopo, quando l’attore è stato già visto in altre pellicole.