Anteprima24.it - Ieri in Campania: nuovo incidente sulla Telesina. Respinge le accuse la professoressa arrestata per violenza sessuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 16 gennaio 2025. Avellino – L’associazione UNIAGRI lancia un appello urgente ad agricoltori, allevatori, pescatori e cittadini per tornare in strada e rivendicare misure straordinarie in difesa del settore agricolo e del futuro delle nostre comunità. (LEGGI QUI)Benevento –lungo la, nel tratto di strada compreso tra l’uscita Ponte-Torrecuso e quella che conduce a Campobasso. Coinvolte due auto. (LEGGI QUI)Caserta – Finisce a Strasburgo, davanti al Parlamento Europeo, la fuga del boss A. D.P., non rientrato al carcere di Carinola dopo un permesso premio per le feste di Natale. D.P., che stava scontando l’ergastolo, è stato arrestato mentre partecipava a una manifestazione di protesta davanti alla sede del Parlamento Europeo dopo una indagine della Squadra Mobile di Caserta e dello Sco di Napoli, grazie a informazioni delle autorità di polizia francese.