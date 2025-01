Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Shelton: orario Australian Open 18 gennaio, programma, streaming

Domani, sabato 18, Lorenzosarà nuovamente protagonista a Melbourne nel terzo turno degli. Per la prima volta, il carrarino (n.15 del mondo) ha raggiunto questo round nel Major d’apertura della stagione. Sul suo cammino, l’allievo di Simone Tartarini si ritroverà Ben(n.20 del ranking) e sarà un impegno complicato.Fino a questo momento,non ha incantato dal punto di vista squisitamente tecnico. Le vittorie del toscano, contro Matteo Arnaldi e Denis Shapovalov, sono state condite da troppi alti e bassi e l’azzurro va in cerca di una maggior costanza nel proprio rendimento. La partita controrichiederà questo, se si vorrà proseguire nel percorso.A confortare Lorenzo ci sono i precedenti. Nelle due partite disputate, infatti, il giocatore italiano ha vinto in entrambe le circostanze, parliamo del confronto del Queen’s del 2023 e del Masters1000 di Miami nel 2024.