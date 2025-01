Calciomercato.it - Bufera scommesse in Serie A: indagato un calciatore titolare

Nuovain Italia. Nel mirino della procura friulana ci entra la sfida tra Udinese e Lazio. Focus anche su undei bianconeri Arriva ancora una volta uno scossone inA. Un’indagine della procura di Udine va infatti ad alimentare il fuoco intorno al massimo campionato italiano, accendendo la luce nuovamente sulla questioneinA:un(LaPresse) – Calciomercato.itSecondo quanto evidenziato dal ‘Messaggero Veneto’ nel mirino c’è un flusso dianomale relative ad una gara in particolare giocata dall’Udinese nel corso del passato campionato. Ad innescare l’indagine è stata una segnalazione da parte della Sisal per unadicon importi importanti in riferimento all’ammonizione del portiere friulano Okoye durante la partita tra Lazio e i bianconeri risalente all’11 marzo 2024.