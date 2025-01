Spazionapoli.it - Atalanta-Napoli, 4 assenti e un recupero in extremis per Gasperini

CalcioUltimissime – I convocati dell’in vista del match contro gli azzurri: unimportantissimo per Gian PieroL’si prepara in vista della sfida contro la capolista, partita nel pomeriggio del 17 gennaio verso Bergamo. Ilha lasciato Bergamo con un volo per Capodichino, accompagnato dall’abbraccio di migliaia di tifosi che hanno raggiunto l’aeroporto per supportare la squadra.Ilsi presenta alla sfida senza il suo miglior calciatore, già volato a Parigi nella notte del 16 gennaio. Inizia ufficialmente l’era senza Kvaratskhelia, anche se manca il comunicato del club azzurro e del PSG sul trasferimento del georgiano. Conte può contare su tutti i suoi uomini a disposizione. Recuperato anche Olivera, infortunatosi nella trasferta di Firenze.