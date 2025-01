Top-games.it - Yu Yu Hakusho live action su Netflix spacca!

Leggi su Top-games.it

Raramente mi sbilancio con le serie, soprattutto quando l’interpretazione è prettamente Giapponese, ma Yu Yusu! Hanno proprio fatto centro con i personaggi e l’adattamento, rendendo giustizia ad una serie Manga e Anime che meritava di essere conosciuta a fondo.Yu Yudai ricordi agli attori in carne ed ossaSono un profano, io me lo ricordo come Yu degli Spettri, ma non mi ricordo nemmeno il perché di questo titolo.forse era il titolo adottato in Europa per la serie TV o del fumetto (e non voglio nascondere i ricordi annebbiati di questa serie, quindi non cercherò su Google una risposta).Yusuke Urameshi, sembra essere un bullo come tanti, ma ilci spiega alla velocità della luce che non è così, anzi Yusuke è una persona altruista e di cuore, non gentilissimo.