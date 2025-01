Isaechia.it - Uomini e Donne, ex tronista ritrova l’amore: “Tutto così inaspettato e travolgente!”

Leggi su Isaechia.it

Un’ex protagonista dihato.Veronica Rimondi, che nel 2022 ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nel ruolo di, ha annunciato di essersi fidanzata.L’ex, alla fine del suo percorso a, scelse il corteggiatore Matteo Farnea. “Non avrei mai pensato di trovare una persona con cui avere questa complicità“, disse la giovane ferrarese negli istanti immediatamente successivi alla scelta. Dopo un mese, Veronica e Matteo avevano iniziato a convivere e pensavano già al futuro: i due, infatti, avevano confessato di volere tre figli, due femmine ed un maschio. Eppure, qualcosa aveva evidentemente messo a dura prova il loro amore, tant’è che Veronica annunciò la rottura spiegando che la decisione fu di Matteo.“Le ragioni che mi sono state date non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante.