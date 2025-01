Zon.it - Trapianto di capelli: il trattamento chirurgico per la calvizie

Laè un fenomeno che interessa una parte significativa della popolazione, soprattutto maschile (ma il sesso femminile non è esente). Secondo molte fonti, infatti, il fenomeno arriva a interessare circa il 70-80% della popolazione maschile over 70. Nel caso delle donne il problema tende a manifestarsi più comunemente dopo la menopausa, ma in percentuali comunque inferiori rispetto a quelle relative agli uomini.Tale condizione, tecnicamente nota come alopecia androgenetica, spesso correlata a fattori genetici e ormonali, può manifestarsi progressivamente con un diradamento deiche tende a interessare principalmente la regione frontale e il vertice del cuoio capelluto. In alcuni casi la perdita diè totale o quasi.Lacomune, come tale denominazione suggerisce, rappresenta la forma più diffusa di perdita die ha un impatto che va oltre l’aspetto estetico, dal momento che in moltissimi casi influenza anche il benessere psicologico di chi ne è affetto.