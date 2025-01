Tragico incidente a Novara | auto travolge vettura ferma in corsia 2 morti e 2 feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Unstradale si è verificato questa mattina lungo il tratto piemontese dell’strada A26, in provincia di. Duemobili si sono scontrate violentemente in, causando la morte di due persone. Il bilancio dell’include anche due, che sono stati trasportati in ospedale con codice giallo per trauma di media gravità.Duesi sono tamponate violentemente sulla carreggiata nord in direzione Gravellona. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’impatto sarebbe avvenuto quando un’si è scontrata con un’altrache si erata in, probabilmente per un’avaria.Subito dopo l’è stata lanciata la richiesta di soccorso e sul luogo sono arrivati numerosi soccorritori, tra cui personale del 118, vigili del fuoco e polizia stradale, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare.