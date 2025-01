Oasport.it - Tour Down Under femminile 2025: attesa per la padrona di casa Neve Bradbury

Riparte la stagione del ciclismo. In scena in Australia la prima corsa del World: la nona edizione del Santos Women’s. Saranno tre le tappe a partire da domani fino a domenica.Percorso mosso e non banale. Forse solo nella prima tappa è possibile attendersi una volata di gruppo, poi c’è la nota ascesa a Willunga Hill nella seconda giornata, protagonista anche al maschile, ed un’ultima frazione nella quale non ci sarà un metro di pianura.L’atleta piùè la giovane padrone di(CANYON//SRAM zondacrypto), sul podio l’anno scorso al Giro d’Italia. A sfidarla la neozelandese Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) e l’elvetica Elise Chabbey (FDJ – SUEZ).InItalia proveranno a farsi valere in chiave classifica generale Barbara Malcotti (Human Powered Health) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ).